2020-03-17T15:39:49+03:00
Общество

В Барнауле из-за непогоды могут произойти ЧП

18 марта в Барнауле ожидаются сильный ветер, дождь, гололед
САПОЖКОВА Александра
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Погода в Барнауле 18 марта 2020 годаПогода в Барнауле 18 марта 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Сотрудник МЧС предупреждают жителей Барнаула о возможных ЧП из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, ночью и днём 18 марта в городе ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег, а на дорогах временами сильная гололедица. При это столбик термометра будет показывать небольшой плюс.

- В связи с этим возможны чрезвычайные ситуация и происшествия, - говорят в управлении ГОЧС Барнаула. - А именно - аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы проводов, короткие замыканиями в частном секторе.

К тому же не исключены обрушения плохо закрепленных конструкций и рост числа ДТП из-за плохой видимости на дорогах и гололеда.

Кстати, такая погода способствует активному снеготаянию и появлению стоков, что приводит к подтоплению низменных участков.

Если вы стали свидетелем ЧП, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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