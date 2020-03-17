2020-03-17T15:02:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Митинг за введение карантина в АлтГУ оказался шуткой

Ее придумал один из студентов
САПОЖКОВА Александра
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Митинг предлагали провести в столовой корпуса «Д»Митинг предлагали провести в столовой корпуса «Д»Фото: Олег УКЛАДОВ
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В соцсети «ВКонтакте» появилась группа «Митинг за введение карантина в АГУ». Студенты предлагали 17 марта провести митинг в столовой корпуса «Д» во время большого перерыва. Однако выяснилось, что это всего лишь шутка.

Как сообщает «Банкфакс», группу в соцсетях создал один из студентов. Он не предполагал, что его шутку воспримут всерьез и растиражируют даже в СМИ. Часть студентов поверила и реально собралась на «митинг», несмотря на иронию в объявлении: «Если нет возможности прийти в корпус «Д», придите в столовую в своем корпусе и выпейте растворимого кофе за победу над коронавирусом и бюрократией. Всем быть, а то смерть мерзкая от коронавируса будет у вас в штатном режиме!».

Также шутник создал еще и петицию за введение карантина. «В стенах университета обучается большое количество иностранных студентов, которые могут быть носителями коронавируса. Подумайте о безопасности обучающихся!..», - говорится в петиции. При этом вся акция сопровождается различными ироничными комментариями, мемами и шутками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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