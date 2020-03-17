Молодой парень силой взял знакомую и отправится в колонию
19-летнего жителя Павловского района обвиняют в изнасиловании с угрозой убийством. Пьяный молодой человек напал на местную жительницу.
По данным следствия, вечером в январе 2020 года обвиняемый пришел в гости к знакомой. Будучи «подшофе», он предложил ей вступить с ним в интимные отношения. Женщина отказалась. Парню это не понравилось, и он взял ее силой, причиняя травмы и угрожая убийством. Пострадавшая не стала скрывать преступление и пошла в полицию.
В ходе следствия парень отрицал свою причастность к насилию, но следствию удалось собрать неопровержимые доказательства и подкрепить их результатами судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит лишение свободы на срок от четырех до дессяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU