2020-03-17T13:54:38+03:00
Происшествия

Молодой парень силой взял знакомую и отправится в колонию

Пострадавшая не стала скрывать преступление и пошла в полицию
Анастасия Корягина
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Насилие.Насилие.Фото: pixabay.com
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19-летнего жителя Павловского района обвиняют в изнасиловании с угрозой убийством. Пьяный молодой человек напал на местную жительницу.

По данным следствия, вечером в январе 2020 года обвиняемый пришел в гости к знакомой. Будучи «подшофе», он предложил ей вступить с ним в интимные отношения. Женщина отказалась. Парню это не понравилось, и он взял ее силой, причиняя травмы и угрожая убийством. Пострадавшая не стала скрывать преступление и пошла в полицию.

В ходе следствия парень отрицал свою причастность к насилию, но следствию удалось собрать неопровержимые доказательства и подкрепить их результатами судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит лишение свободы на срок от четырех до дессяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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