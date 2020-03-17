2020-03-17T12:45:52+03:00
Общество

Барнаульцы стали охотнее покупать квартиры из-за слабого рубля

Минимальные (пока) ставки по ипотеке также стимулируют продажи
Анастасия Корягина
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Новая квартира в Барнауле.Новая квартира в Барнауле.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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На рынке недвижимости Барнаула вырос спрос из-за сезонного оживления и ослабления рубля. При этом в большинстве банков пока сохраняются минимальные за всю историю ставки по ипотеке, что стимулирует продажи.

Как сообщила Алтайскому порталу недвижимости президент Союза риэлторов Барнаула Лариса Мельситова, приобретать недвижимость сейчас довольно выгодно.

— Наши клиенты сейчас принимают решение о покупке быстро, понимая, что недвижимость — это стабильный актив. Особенно заметно ускоряются сделки в сегменте эконом-класса, в то время, как владельцы дорогих объектов не торопятся их продавать и не пересчитывают стоимость в валюте, — сообщила Мельситова.

Роста цен пока не ожидается из-за обилия предложений на рынке недвижимости. Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин считает, что резкий скачок цен возможен только при ажиотажном спросе, но такого на первичном рынке не наблюдается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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