В Алтайском крае отменили все спортивные мероприятия

17 Март 2020 2020-03-17T12:02:08+03:00

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Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал приказ об ограничении проведения спортивных мероприятий в регионе. Он вступил в силу с 16 марта.

До особого распоряжения на территории края отменяются все межрегиональные, региональные и межмуниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, которые включены в Единый краевой календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Алтайского края на 2020 год.

Приказ связан с профилактикой распространения коронавируса. В Алтайском крае пока не подтверждено ни одного случая.

Ранее в миниобрнауки объявили, что школьники уйдут на каникулы раньше — с 20 марта. До начала и после завершения каникул родители будут вправе самостоятельно решать, отправлять ребёнка в школу или нет. Для этого достаточно уведомить руководство школы. Таким детям обеспечат дистанционное обучение.

Также на дистанционное обучение перешли некоторые вузы, в частности, педуниверситет. Другие пока не приняли окончательное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU