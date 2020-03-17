2020-03-17T12:02:08+03:00
Общество

В Алтайском крае отменили все спортивные мероприятия

Приказ подписал министр спорта
Анастасия Корягина
Поделиться:
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал приказ об ограничении проведения спортивных мероприятий в регионе. Он вступил в силу с 16 марта.

До особого распоряжения на территории края отменяются все межрегиональные, региональные и межмуниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, которые включены в Единый краевой календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Алтайского края на 2020 год.

Приказ связан с профилактикой распространения коронавируса. В Алтайском крае пока не подтверждено ни одного случая.

Ранее в миниобрнауки объявили, что школьники уйдут на каникулы раньше — с 20 марта. До начала и после завершения каникул родители будут вправе самостоятельно решать, отправлять ребёнка в школу или нет. Для этого достаточно уведомить руководство школы. Таким детям обеспечат дистанционное обучение.

Также на дистанционное обучение перешли некоторые вузы, в частности, педуниверситет. Другие пока не приняли окончательное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как алтайские учителя относятся к возможному дистанционному обучению

Временная мера вводится из-за угрозы коронавируса (подробнее)

Алтай считают безопасным местом для отдыха во время пандемии коронавируса

Выяснилось, что абсолютное большинство не собираются за границу, а часть людей намерены посетить Алтай (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой парень силой взял знакомую и отправится в колонию
Барнаульцы стали охотнее покупать квартиры из-за слабого рубля
В Алтайском крае отменили все спортивные мероприятия
НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании
В Барнауле появится большой жилой квартал с детскими садами, школами и торговым центром
В сеть попало видео, как семейная пара избивает пенсионерку
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет кино, мультфильмы и развивающий контент
В случае паводка на Алтае почту и пособия будут доставлять на лодках
Алтай считают безопасным местом для отдыха во время пандемии коронавируса
Героин, гашиш, метадон: алтайские полицейские изъяли крупную партию наркотиков
Алтайские пограничники поймали троих нарушителей за выловом яиц ценных рачков из Малинового озера
В Алтайском крае электричка сбила 18-летнего парня
Алтайский минздрав опроверг слухи о больных коронавирусом в регионе
Сотрудник алтайской колонии спас женщину от грабителя-рецидивиста
В Алтайском крае в ближайшее время может появиться новый министр
Паводок на подходе: в Алтайском крае стремительно тает снег
Силовики провели обыски в администрации Барнаула и задержали вице-мэра
Алтайские вузы переходят на дистанционное обучение