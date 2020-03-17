В Барнауле появится большой жилой квартал с детскими садами, школами и торговым центром

17 Март 2020 2020-03-17T10:45:09+03:00

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В администрации Барнаула утвердили проект планировки масштабного жилого квартала на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. Там хотят построить 39 многоквартирных домов, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Территория занимает 863,4 тыс. кв. метров и граничит с ТРК «Ареной», коттеджным поселком «Солнечная поляна», аэропортом. Ее выкупила строительная компания «Алгоритм» еще в конце 2018 года.

Согласно утвержденному проекту, большинство строений поднимется на 10 этажей, лишь несколько до 16-ти. Число квартир достигнет 13 184 штук, их совокупная площадь составит почти 580 тыс. кв. метров.

Дома разделены на группы по два объекта, которые объединят свои дворы. Для каждого из них предусмотрены собственные автостоянки. В квартале спроектировали сразу семь парковочных комплексов на 200-300 машиномест. Общее количество стоянок в квартале составит более 6,6 тысяч.

В микрорайоне появятся пять детских садов на 330 мест каждый, две школы по 1100 учеников, поликлиника на 600 посещений, две котельные, которые будут снабжать теплом все объекты, а также торговый центр.

В настоящее время разработка проекта продолжается. Детали и сроки строительства будут известны позже.

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Здание выставлено на продажу вместе с новой разработанной концепцией (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU