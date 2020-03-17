2020-03-17T09:36:24+03:00
Происшествия

В сеть попало видео, как семейная пара избивает пенсионерку

У них был конфликт по поводу выгула собак
Анастасия Корягина
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Потасовка в барнаульском дворе. Фото: скиншот видео Инцидент БарнаулПотасовка в барнаульском дворе. Фото: скиншот видео Инцидент Барнаул
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Днем 15 марта в одном из барнаульских дворов произошла драка между семейной парой и пенсионеркой. Видео случившегося выложили в паблике «Инцидент Барнаул». Мужчина нанес несколько ударов в лицо пожилой женщине.

Инцидент произошел во дворе дома по адресу ул. Интернациональная, 226. На видео видно, что как бабушка разговаривает с женщиной, рядом бегает маленький ребенок и собаки. Подбегает мужчина, подхватывает ребенка и уносит в сторону.

В это время женщина начинает кричать и дает пощечину пенсионерке, на что та вцепилась в нее. Завязывается потасовка, собаки убегают. Дерущиеся заваливаются на снег, подбегает мужчина, оттаскивает пенсионерку и несколько бьет ее кулаком в лицо. В это время к дерущимся снова подбегает ребенок и видит все это.

Драка подолжается, вокруг бегают собаки. Потасовку прервали крики прохожих с призывом прекратить избиение.

В барнаульском дворе из-за собак избили бабушку (Инцидент Барнаул).

Причиной избиения, по словам жителей этого двора, могло стать то, что пенсионерка гуляла с собаками во дворе или подкармливала их. Она за ними ходит с мешочком и убирает экскременты. А мужчина, что ее бил, также гуляет со своей собакой в этом же дворе, только без мешочка, говорят соседи.

После инцидента на место вызвали полицию. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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