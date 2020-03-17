Алтай считают безопасным местом для отдыха во время пандемии коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T08:16:58+03:00

Каждый восьмой человек решил, что лучше лежать дома на диване

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей в связи с распространением эпидемии коронавируса и узнал, где они планируют отдыхать летом в этом году. Выяснилось, что абсолютное большинство не собираются за границу, а часть людей намерены посетить Алтай.

43,7% опрошенных проголосовали за отдых в Крыму. 22,96% собираются провести отпуск на побережье Краснодарского края. В Алтайский край и Республику Алтай собрались чуть меньше 3%.

Также в топ мест, где люди собираются спасаться от пандемии, вошли курорты Кавказа, автопутешествия с палатками, отдых на даче, аренда загородного коттеджа. Третьим по популярности вариантом (12,22%) стал отдых дома на диване.

Алтайский край и Республика Алтай регулярно входят в топы рейтингов мест отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU