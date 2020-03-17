2020-03-17T06:08:35+03:00
Происшествия

Алтайские пограничники поймали троих нарушителей за выловом яиц ценных рачков из Малинового озера

Мужчины добили более 200 мешков с цистами Артемии
Анастасия Корягина
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Малиновое озеро. Фото: АлтайтурцентрМалиновое озеро. Фото: Алтайтурцентр
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Алтайские пограничники поймали троих жителей Михайловского района за выловом цист (яиц) рачков Артемий. Мужчины черпали воду из Бурлинского (Малинового) озера.

Как сообщает краевая прокуратура, действуя группой лиц по предварительному сговору, мужчины вооружились сачками и в период с 18 августа по 12 сентября 2019 года выловили вместе с водой рачков вида Artemia salina на стадии цисты общей массой 10,5 кг. Всего у них вышло более 200 мешков ценного груза. Очевидно, мужчины ловили рачков для продажи.

В результате нарушения федерального законодательства был причинен ущерб государству на сумму более 7 млн рублей. Обвиняемые признали вину. Им грозит наказание от штрафа в размере от 500 тысяч до миллиона рублей вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий незаконно добытых рачков изъяли сотрудники правоохранительных органов. Согласно заключению Алтайского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, циста артемии сохранила свою жизнеспособность. Ее вернут в естественную среду в апреле-мае 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Алтайские пограничники поймали троих нарушителей за выловом яиц ценных рачков из Малинового озера
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