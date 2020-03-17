2020-03-17T05:23:44+03:00
Происшествия

В Алтайском крае электричка сбила 18-летнего парня

Он погиб на месте
Анастасия Корягина
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Железная дорога.Железная дорога.Фото: Анастасия Корягина
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18-летний парень погиб под колесами поезда в Алтайском крае. Трагедия случилась 14 марта около 20 часов в Калманском районе. В результате наезда поезда произошла травматическая ампутация головы.

По данным местных жителей, которые рассказали о произошедшем в паблике «Инцидент Барнаул», молодого человека сбил пригородный поезд «Барнаул — Алейская». Предположительно, все произошло между станциями Калманка и Дачи.

Следователи ведут проверку по данному факту.

Напомним, в конце января на путях погиб 43-летний мужчина. Его тело нашли рядом с железной дорогой на станции Укладочный в черте Новоалтайска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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