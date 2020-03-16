Сотрудник алтайской колонии спас женщину от грабителя-рецидивиста

16 Март 2020 2020-03-16T16:46:20+03:00

Благодарная пострадавшая пришла к нему с тортом

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Сотрудник алтайской колонии спас женщину от грабителя. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФСИН. История, достойная серии в детективном сериале, случилась в Новоалтайске.

Вечером в феврале капитан внутренней службы Александр Антипов с супругой шел в спортивный зал и вдруг услышал крик о помощи.

— Присмотревшись, я увидел женщину и убегавшего от нее молодого человека. В руках у него была женская сумка, — вспоминает Антипов.

Уфсиновец бросился вдогонку за парнем. В какой-то момент он потерял его из виду из-за больших сугробов, но продолжал преследовать.

— Я снова увидел его, когда он побежал через каток. Дальше на пути был стадион. Видимо, и силы у парня уже закончились. Здесь я его и настиг, — рассказал Александр.

Капитан повалил нарушителя на снег. Сумки при себе у него уже не было — выбросил по дороге. Надеялся так уйти от преследования. Парень слезно просил отпустить его, но сотрудник УИС на уговоры не поддался и передал нарушителя полиции.

Позже выяснилось, что нападавший — неоднократно судимый 21-летний местный житель. На его счету шесть подобных эпизодов, совершенных в Барнауле и Новоалтайске. При себе у парня оказался газовый баллончик и нож, которым он угрожал 52-летней женщине, отбирая сумку.

Задержанный во всем признался, ему предъявили обвинение в разбое.

Александр Антипов служит в уголовно-исполнительной системе с 2007 года. Начинал с должности младшего инспектора отдела охраны, в настоящее время — начальник караула. Пострадавшая женщина поблагодарила его в День защитника Отечества. В этот день капитан не ждали гостей, но в дверь позвонили. На пороге была та самая гражданка с праздничным тортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU