В Алтайском крае в ближайшее время может появиться новый министр
Алтайский губернатор Виктор Томенко в течение короткого времени может наконец назначить экономического заместителя, главу регионального минэкономразвития. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на вице-премьера алтайского правительства Виталия Снесаря.
— Не сомневаюсь, что у Виктора Петровича есть шорт-лист и лонг-лист. Безусловно, есть понимание, что эта должность одна из ключевых, — сказал Снесарь.
Именно в минэкономразвития ведется вся работа по контролю за исполнением нацпроектов, поэтому актуальность замещения должности очень высокая.
Этот пост остался вакантным после того, как его покинул Павел Дитятев. Чиновник перебрался в Москву и стал замминистра финансов в столице. Заместителем Томенко он был год, до этого занимал пост замминистра алтайского минфина.
Сейчас обязанности министра экономического развития в крае исполняет Анатолий Нагорнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU