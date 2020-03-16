2020-03-16T15:58:53+03:00
Политика

В Алтайском крае в ближайшее время может появиться новый министр

Остается вакантным место экономического заместителя губернатора
Анастасия Корягина
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Виктор Томенко.Виктор Томенко.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Алтайский губернатор Виктор Томенко в течение короткого времени может наконец назначить экономического заместителя, главу регионального минэкономразвития. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на вице-премьера алтайского правительства Виталия Снесаря.

— Не сомневаюсь, что у Виктора Петровича есть шорт-лист и лонг-лист. Безусловно, есть понимание, что эта должность одна из ключевых, — сказал Снесарь.

Именно в минэкономразвития ведется вся работа по контролю за исполнением нацпроектов, поэтому актуальность замещения должности очень высокая.

Этот пост остался вакантным после того, как его покинул Павел Дитятев. Чиновник перебрался в Москву и стал замминистра финансов в столице. Заместителем Томенко он был год, до этого занимал пост замминистра алтайского минфина.

Сейчас обязанности министра экономического развития в крае исполняет Анатолий Нагорнов.

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По неподтвержденным данным, чиновника позвал за собой в Москву его бывший соратник и начальник экс-министр Владимир Притупов. В настоящее время он работает в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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