Глава алтайских фермеров заявил о текучке кадров даже с зарплатами по 70 тысяч рублей

16 Март 2020 2020-03-16T11:29:37+03:00

Всему виной отсутствие условий для жизни в селе, считает Александр Балаков

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Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой озвучить проблемы фермеров региона на заседании Госсовета. По его словам, из алтайских сел уезжают даже специалисты, зарабатывающие по 50-70 тысяч рублей. Балаков винит во всем отсутствие условий для жизни, пишет «Толк».

— Чтобы оставались кадры, в населенном пункте должны быть: укомплектованная школа, детский сад, медучреждение, наличие квалифицированных учителей, врачей, — считает председатель СКФФ.

Кадры на селе стареют. «Может быть, стоит увеличить поддержку молодых специалистов: повысить выплаты по программе «Земский доктор» до 1 млн рублей, увеличить грантовую поддержку?», — предложил Балаков.

Витктор Томенко возглавляет рабочую группу в Госсовете РФ по направлению «Сельское хозяйство». Глава региона пообещал подумать над проблемами, однако сразу заявил, что они не новы и нужно искать пути их решения, в том числе на уровне края. Губернатор также пообещал постараться принять участие в ближайшем собрании региональных фермеров, чтобы обсудить вопросы более детально.

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ИСТОЧНИК KP.RU