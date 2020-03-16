В Алтайском крае два дня будут перекрывать трассы из-за военных

16 Март 2020 2020-03-16T09:57:33+03:00

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16 и 17 марта в Алтайском крае временно ограничат движение для всех видов транспорта. Это связано с плановым движением военных колонн.

Проезд перекроют в следующее время:

16 марта

— с 22:10 до 23:50 на дороге «Полковниково — 257 км «Чуйского тракта»;

— с 22:00 до 00:00 на дороге «Полковниково — «Чуйский тракт» — Контошино»;

— с 22:20 до 23:25 на дороге «Полковниково — «Чуйский тракт» — 267 км автодороги Р-256».

17 марта

— с 5:40 до 9:30 на автодороге «Б.Ключи — Лесное – автодорога Фирсово-Бобровка —Бобровка»;

— с 6:00 до 9:10 на автодороге «Б.Ключи — Лесное – автодорога Фирсово-Бобровка — Лесное».

Водителей просят планировать поездки с учетом изменений в дорожной обстановке и приносят извинения за доставленные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU