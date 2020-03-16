Женщина из Барнаула лишилась денег при покупке пианино

16 Март 2020 2020-03-16T12:19:35+03:00

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Сотрудники полиции Барнаула проводят проверку по факту хищения у 38-летней горожанки более 22 тыс. рублей. Она перечислила их неизвестному мошеннику — хотела купить музыкальный инструмент.

В отделе полиции пострадавшая объяснила, что на одном из сайтов в интернете нашла объявление о продаже электронного пианино. Она хотела его приобрести в подарок для дочери.

Сделав заказ, женщина сразу оплатила его полную стоимость — более 22 тыс. рублей. В ходе телефонного разговора продавец пообещал доставить товар транспортной компанией в течение нескольких дней. Но в указанный срок заказ не прибыл.

Когда женщина решила разобраться, в чем дело, объявление и аккаунт продавца оказались удалены с сайта, а телефон недоступен. Женщина решила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU