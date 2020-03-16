Женщина из Барнаула лишилась денег при покупке пианино
Сотрудники полиции Барнаула проводят проверку по факту хищения у 38-летней горожанки более 22 тыс. рублей. Она перечислила их неизвестному мошеннику — хотела купить музыкальный инструмент.
В отделе полиции пострадавшая объяснила, что на одном из сайтов в интернете нашла объявление о продаже электронного пианино. Она хотела его приобрести в подарок для дочери.
Сделав заказ, женщина сразу оплатила его полную стоимость — более 22 тыс. рублей. В ходе телефонного разговора продавец пообещал доставить товар транспортной компанией в течение нескольких дней. Но в указанный срок заказ не прибыл.
Когда женщина решила разобраться, в чем дело, объявление и аккаунт продавца оказались удалены с сайта, а телефон недоступен. Женщина решила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Барнаулец пытался помочь знакомой, а «помог» мошенникам
Ему пришло сообщение с просьбой помочь — якобы родители девушки попали в аварию (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU