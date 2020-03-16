На Алтае пьяный пенсионер избил соседку из-за спора по поводу уборки снега

16 Март 2020 2020-03-16T08:58:42+03:00

Снег с крыши все время падал во двор соседа. Фото: @barnaul.insta

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63-летняя жительница села Удаловка Турочакского района написала заявление в полицию на своего соседа. Пенсионерка рассказала, что мужчина избил ее и угрожал убить.

Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, между сельчанами давно происходит конфликт из-за деревянного навеса пенсионерки, близко стоящего к забору ее соседа. С крыши навеса снег все время сходит во двор к 60-летнему мужчине.

Накануне сосед вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и увидел, что снег в очередной раз упал с соседской крыши. Он отправился «на разборки», в ходе которых ударил женщину кулаком по лицу, а затем силой вытолкал ее на улицу и повалил на землю. Во время падения пенсионерка ударилась головой, а сельчанин нанес ей еще несколько ударов. Свои действия мужчина сопровождал выкриками с угрозами убийством.

Свидетелем произошедшего стал приятель подозреваемого, который оттащил разъяренного мужчину в сторону и увел его домой. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело, а по факту причинения телесных повреждений проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU