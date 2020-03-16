Кандидат экономических наук стала новым замом главы Барнаула

16 Март 2020 2020-03-16T07:55:48+03:00

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Мария Кулагина стала заместителем главы администрации Барнаула по экономической политике. Распоряжение об этом 16 марта подписал глава города Вячеслав Франк.

Мария Кулагина родилась 30 декабря 1981 года в Барнауле. Имеет высшее экономическое образование, степень кандидата экономических наук.

Работала на «Барнаульском пивоваренном заводе», в компании «Си Сорт», преподавала в филиале Всероссийского финансово-экономического института.

В последние годы была замдиректора по финансам компании «Экотрест», а затем работала на тойц же должности в ООО «Экосоюз».

Напомним, 10 марта в мэрии Барнаула перераспределили полномочия между заместителями главы. Юрий Еремеев теперь выполняет обязанности и первого, и обычного вице-мэра. в его подчинении находятся управляющий делами, оргкомитет, административно-хозяйственное управление, архивный отдел, комитет общественных связей и безопасности, комитет информационной политики и другие структуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU