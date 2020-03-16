Кандидат экономических наук стала новым замом главы Барнаула
Мария Кулагина стала заместителем главы администрации Барнаула по экономической политике. Распоряжение об этом 16 марта подписал глава города Вячеслав Франк.
Мария Кулагина родилась 30 декабря 1981 года в Барнауле. Имеет высшее экономическое образование, степень кандидата экономических наук.
Работала на «Барнаульском пивоваренном заводе», в компании «Си Сорт», преподавала в филиале Всероссийского финансово-экономического института.
В последние годы была замдиректора по финансам компании «Экотрест», а затем работала на тойц же должности в ООО «Экосоюз».
Напомним, 10 марта в мэрии Барнаула перераспределили полномочия между заместителями главы. Юрий Еремеев теперь выполняет обязанности и первого, и обычного вице-мэра. в его подчинении находятся управляющий делами, оргкомитет, административно-хозяйственное управление, архивный отдел, комитет общественных связей и безопасности, комитет информационной политики и другие структуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU