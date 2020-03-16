Русская рулетка: в Барнауле снег сломал строительное ограждение

16 Март 2020 2020-03-16T09:43:40+03:00

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Барнаульцы пожаловались в соцсетях, что с крыши корпуса Аграрного университета на проспекте Красноармейском, 21 падают глыбы снега. «С крыш падают снежные глыбы. Но люди все равно идут и играют в русскую рулетку», — пишут в Barnaul22.

Обрушившийся снег уже сломал крышу временного строительного ограждения, где ходят люди. Жестяные листы погнулись и вывернулись наружу, теперь на их месте зияет дыра.

Горожане, которые регулярно ходят в этом месте, рассказывают, что это здание уже несколько лет опасно: зимой с него падают сосульки и снег, а в теплое время года — штукатурка. Его регулярно обносят ограждениями и сигнальной лентой, а люди вынуждены идти прямо по проезжей части.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают граждан об осторожности вблизи высоких сооружений. Спасатели рекомендуют при обнаружении опасных сосулек или снежных «шапок» на крыше дома обратиться в обслуживающую организацию, которая должна принять необходимые меры по чистке кровли.

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Глава района считает эту информацию ложной и проводит проверку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU