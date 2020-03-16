2020-03-16T09:43:40+03:00
Общество

Русская рулетка: в Барнауле снег сломал строительное ограждение

У здания на Красноармейском, 21 опасно ходить
Анастасия Корягина
Поделиться:
Снег сломал строительное ограждение.Снег сломал строительное ограждение.Фото: интернет-сообщества Barnaul 22
Изменить размер текста:

Барнаульцы пожаловались в соцсетях, что с крыши корпуса Аграрного университета на проспекте Красноармейском, 21 падают глыбы снега. «С крыш падают снежные глыбы. Но люди все равно идут и играют в русскую рулетку», — пишут в Barnaul22.

Обрушившийся снег уже сломал крышу временного строительного ограждения, где ходят люди. Жестяные листы погнулись и вывернулись наружу, теперь на их месте зияет дыра.

Горожане, которые регулярно ходят в этом месте, рассказывают, что это здание уже несколько лет опасно: зимой с него падают сосульки и снег, а в теплое время года — штукатурка. Его регулярно обносят ограждениями и сигнальной лентой, а люди вынуждены идти прямо по проезжей части.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают граждан об осторожности вблизи высоких сооружений. Спасатели рекомендуют при обнаружении опасных сосулек или снежных «шапок» на крыше дома обратиться в обслуживающую организацию, которая должна принять необходимые меры по чистке кровли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Барнаула пешеходный проход завалили грудой снега

Речь идет о доме, который находится по адресу проспект Красноармейский, 21. Из-за большого количества снега, пройти по пешеходной зоне на этом участке просто невозможно. Поэтому барнаульцы вынуждены обходить его по проезжей части (подробнее)

Фейк? В соцсетях распространяют фото, как алтайские дети чистят дорогу для школьного автобуса

Глава района считает эту информацию ложной и проводит проверку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае два дня будут перекрывать трассы из-за военных
Ремонты и температура в квартирах: энергетики ответили на вопросы барнаульцев
На Алтае пьяный пенсионер избил соседку из-за спора по поводу уборки снега
Кандидат экономических наук стала новым замом главы Барнаула
Барнаулец зажег на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!»
Русская рулетка: в Барнауле снег сломал строительное ограждение
Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9% годовых
Алтайский судья обжаловал свой приговор по делу о взяточничестве
Фейк? В соцсетях распространяют фото, как алтайские дети чистят дорогу для школьного автобуса
На Алтае спасли косулю Сему с ножевыми ранениями
Бывшего главврача алтайской больницы обвиняют в получении взятки
Барнаульский рэпер Зомб спел с Джиганом
"Дом может уйти под воду": в Instagram алтайского губернатора поступают жалобы
В Алтайский край пришла мартовская "жара"
Женщина без прав сбила двух коров на Алтае
Шукшинский кинофестиваль станет международным