Алтайский судья обжаловал свой приговор по делу о взяточничестве

16 Март 2020 2020-03-16T05:08:11+03:00

Руслан Тэрри не согласился с предъявленным обвинением и сроком

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Суд апелляционной инстанции поставил точку в резонансном деле бывшего судьи Арбитражного суда Алтайского края. Руслана Тэрри признали виновным в том, что в мае 2017 года он получил 1,5 млн рублей в качестве взятки для передачи другому судье — Колесникову.

За взятку должностное лицо должно было вынести решение в пользу акционерного общества по арбитражному делу о признании недействительными решений налогового органа. Русла Тэрри передал Колесникову 800 тыс. рублей, оставив себе в качестве вознаграждения 700 тыс. рублей.

Также 1,5 млн рублей заплатили арбитражному управляющему Долгову, который попросил Тэрри выступить посредником. В августе 2019 года Долгова приговорили к четырем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 75 млн рублей. Уголовное дело в отношении судьи Колесникова за получение взятки пока еще рассматривает суд.

Руслану Тэрри районный суд назначил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 млн рублей и лишением права занимать должности представителя власти на три года. Осужденный и его защитник не согласились с этой квалификацией, а также с назначенным наказанием, посчитав его чрезмерно суровым, и обжаловали приговор.

Краевой суд счел их доводы необоснованными. Однако из приговора исключили указание на конфискацию всего имущества, обратив взыскание только на то, что покрывает штраф.

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В производстве судьи Арбитражного суда Колесникова находилось дело по заявлению сельхозпредприятия «Кубанка» к межрайонной налоговой инспекции №10 о доначислении налога на добавленную стоимость на 3,5 млн рублей и отказе в возмещении НДС в 38,1 млн рублей. Также «Кубанку» оштрафовали на 490 тыс. рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU