Фейк? В соцсетях распространяют фото, как алтайские дети чистят дорогу для школьного автобуса
15 марта в паблике Barnaul.insta появились фото подростков, расчищающих дороги. Утверждается, что они сделаны в Топчихинском районе, в селе Зимино. «Дети вынуждены вручную чистить дороги, что бы автобус мог проехать», — сообщается в посте.
Как пишет паблик со ссылкой на подписчика, село делится на две части (при этом официально нигде об этом не сказано). В одной части якобы находится школа, а в другой живут люди.
«Всю зиму из-за буранов дороги заметает. Дети не учились практически всю третью четверть. А как экзамены сдавать?», — вопрошает автор сообщения.
Однако глава Топчихинского района Денис Тренькаев опроверг эту информацию в разговоре с «Катунь 24»: по его словам главы, на очистку дорог детей никто не выпускал, даже акция «Снежный десант», в которой участивуют студенты, не проводилась. Тренькаев также назвал ложными сведения об отсутствии занятий в школе в третьей четверти.
— Мы сейчас пытаемся выяснить, кто на фотографиях, и действительно ли это территория Топчихинского района. Специалисты местного ДСУ уточнили: проезд к Зимино и по селу есть. Проблем нет. Сообщение налажено, — пояснил глава.
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ИСТОЧНИК KP.RU