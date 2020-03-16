Фейк? В соцсетях распространяют фото, как алтайские дети чистят дорогу для школьного автобуса

16 Март 2020 2020-03-16T04:30:19+03:00

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15 марта в паблике Barnaul.insta появились фото подростков, расчищающих дороги. Утверждается, что они сделаны в Топчихинском районе, в селе Зимино. «Дети вынуждены вручную чистить дороги, что бы автобус мог проехать», — сообщается в посте.

Как пишет паблик со ссылкой на подписчика, село делится на две части (при этом официально нигде об этом не сказано). В одной части якобы находится школа, а в другой живут люди.

«Всю зиму из-за буранов дороги заметает. Дети не учились практически всю третью четверть. А как экзамены сдавать?», — вопрошает автор сообщения.

Однако глава Топчихинского района Денис Тренькаев опроверг эту информацию в разговоре с «Катунь 24»: по его словам главы, на очистку дорог детей никто не выпускал, даже акция «Снежный десант», в которой участивуют студенты, не проводилась. Тренькаев также назвал ложными сведения об отсутствии занятий в школе в третьей четверти.

— Мы сейчас пытаемся выяснить, кто на фотографиях, и действительно ли это территория Топчихинского района. Специалисты местного ДСУ уточнили: проезд к Зимино и по селу есть. Проблем нет. Сообщение налажено, — пояснил глава.

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ИСТОЧНИК KP.RU