На Алтае спасли косулю Сему с ножевыми ранениями
В Алтайском крае охотинспекторы спасли самца косули с четырьмя ножевыми ранами на шее. Испуганное животное бегало по поселку Бельмесево.
Очевидцы увидели его на улице Полевой и позвонили в полицию. Из дежурной части звонок поступил в Минприроды Алтайского края, и на поиски косули отправились госохотинспекторы. Следы привели в лог на окраине поселка, где специалисты обнаружили животное в мешке.
- Очевидцы рассказали, что «живой» мешок волокли двое мужчин. Что они хотели сделать с косулей - не известно. Может быть, спасти. Теперь в этом разберется полиция, - отметили в Минприроды.
Милого найденыша, которого назвали Сёмой, отвезли в ветклинику «Добрый доктор». Там врачи сделали животному операцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU