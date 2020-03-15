Бывшего главврача алтайской больницы обвиняют в получении взятки

15 Март 2020 2020-03-15T12:09:12+03:00

Всего за 2016 - 2018 годы врачу дали около 110 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

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Прокуратура обвиняет бывшего главного врача Крутихинской центральной районной больницы в получении взятки. Ведомство направило уголовное дело в суд.

По версии следствия, главный врач получала деньги от директора одного из предприятий за то, что выбирала его поставщиком товаров для нужд больницы. Всего за 2016 - 2018 годы врачу дали около 110 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Женщина признала вину в преступлении. Наказание определит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU