Бывшего главврача алтайской больницы обвиняют в получении взятки
Прокуратура обвиняет бывшего главного врача Крутихинской центральной районной больницы в получении взятки. Ведомство направило уголовное дело в суд.
По версии следствия, главный врач получала деньги от директора одного из предприятий за то, что выбирала его поставщиком товаров для нужд больницы. Всего за 2016 - 2018 годы врачу дали около 110 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Женщина признала вину в преступлении. Наказание определит суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU