2020-03-15T12:09:12+03:00
Происшествия

Бывшего главврача алтайской больницы обвиняют в получении взятки

По версии следствия, женщина получила почти 110 тыс. рублей
САПОЖКОВА Александра
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Всего за 2016 - 2018 годы врачу дали около 110 тысяч рублейВсего за 2016 - 2018 годы врачу дали около 110 тысяч рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура обвиняет бывшего главного врача Крутихинской центральной районной больницы в получении взятки. Ведомство направило уголовное дело в суд.

По версии следствия, главный врач получала деньги от директора одного из предприятий за то, что выбирала его поставщиком товаров для нужд больницы. Всего за 2016 - 2018 годы врачу дали около 110 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Женщина признала вину в преступлении. Наказание определит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Бывшего главврача алтайской больницы обвиняют в получении взятки
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