2020-03-15T07:01:33+03:00
Общество

"Дом может уйти под воду": в Instagram алтайского губернатора поступают жалобы

Жители края обеспокоены предстоящим паводком
САПОЖКОВА Александра
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Наводнение в Алтайском краеНаводнение в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский губернатор Виктор Томенко опубликовал в Instagram пост о подготовке к паводку. Начало половодья ожидается в третьей декаде марта.

По его словам, работа вступила в самую активную фазу. Так, в эти дни проходят комплексные учения, задача которых – проверить готовность всех спасательных формирований и техники к паводку.

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Сегодня мы посвятили заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС весеннему половодью
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- Проверяется готовность пунктов временного размещения к приему населения, работоспособность всех систем экстренного оповещения, решается масса других задач, - написал губернатор.

Жители Алтайского края под постом написали свои жалобы и опасения:

- На берегу реки в Курьинском районе стоит дом моих родителей. Ситуация уже критическая, очередной весной дом может уйти под воду, как ранее это случилось с огородом и пасекой. Администрация района бездействует, отписываясь на запросы.

Некоторые возмущены, что их населенные пункты до сих пор не очистили после мощных снегопадов, что грозит подтоплением.

- Село Казанцево в Курьинском районе - дорога пробита через посёлок, а по посёлку снег не чищен. Администрация местная говорит: скидывайтесь и нанимайте, чтоб почистили. В случае чего ни скорая, ни пожарная не проедут...

Также один из пользователей попросил обратить внимание на Шипуновский район.

Напомним, на Алтае стоит плюсовая температура, местами идут дожди. Это способствует снеготаянию и затоплению низменных участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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