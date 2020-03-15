2020-03-15T05:49:51+03:00
Общество

В Алтайский край пришла мартовская "жара"

Температура в некоторых районах поднимется до +13, возможно подтопление низменных мест
САПОЖКОВА Александра
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Погода в Алтайском крае 15-16 марта 2020 годаПогода в Алтайском крае 15-16 марта 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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15-16 марта днем погода в Алтайском крае будет теплой, в некоторых районах возможен дождь, а ночью - мокрый снег. Спасатели предупреждают, что такая погода способствует активному снеготаянию и появлению стоков.

В связи с этим возможно подтопление низменных мест. Жителям частных домов рекомендуют обустроить водоотводные канавы, ворошить снег, поднять на возвышенность предметы, которые могут оказаться в воде.

Плюс к этому местами будет сильная гололедица, сотрудники МЧС призывают жителей края внимательно переходить дорогу. При гололёде возрастает риск получить травму и попасть в ДТП.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 15 марта, температура достигнет отметок +2...+7 градусов, а в понедельник, 16 марта, +3...+8. При этом местами по югу и в предгорьях столбик термометра подскочит до +13. Ветер в ближайшие дни будет теплый южный, 5-11 метров в секунду, однако местами порывы достигнут 18 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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