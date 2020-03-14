2020-03-14T17:14:11+03:00
Происшествия

Женщина без прав сбила двух коров на Алтае

Ее пассажир получил травмы
Анна СЕМИНА
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Машина в результате столкновения с животными получила серьезные поврежденияМашина в результате столкновения с животными получила серьезные поврежденияФото: предоставлено пресс-службой
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В Республике Алтай произошло ДТП в результате которого 42-летняя жительница Кош-Агачского района сбила двух коров.

Авария произошла 12 марта около 20.30 вечера. Женщина ехала на автомобиле Toyota Funcargo со стороны села Кош-Агач в направлении села Жана-Аул.

- На 895 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт женщина сбила двух коров, вышедших на проезжую часть, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай

В итоге травмы получил 50-летний пассажир легковушки. Он обратился за медицинской помощью в районную больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

Во время разбирательства выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения. По данному факту было возбуждено административное производство. При этом тест показал, что она была трезвая.

Собственник животных устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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