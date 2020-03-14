Женщина без прав сбила двух коров на Алтае
В Республике Алтай произошло ДТП в результате которого 42-летняя жительница Кош-Агачского района сбила двух коров.
Авария произошла 12 марта около 20.30 вечера. Женщина ехала на автомобиле Toyota Funcargo со стороны села Кош-Агач в направлении села Жана-Аул.
- На 895 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт женщина сбила двух коров, вышедших на проезжую часть, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай
В итоге травмы получил 50-летний пассажир легковушки. Он обратился за медицинской помощью в районную больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
Во время разбирательства выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения. По данному факту было возбуждено административное производство. При этом тест показал, что она была трезвая.
Собственник животных устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU