Женщина без прав сбила двух коров на Алтае

14 Март 2020 2020-03-14T17:14:11+03:00

Машина в результате столкновения с животными получила серьезные повреждения Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

В Республике Алтай произошло ДТП в результате которого 42-летняя жительница Кош-Агачского района сбила двух коров.

Авария произошла 12 марта около 20.30 вечера. Женщина ехала на автомобиле Toyota Funcargo со стороны села Кош-Агач в направлении села Жана-Аул.

- На 895 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт женщина сбила двух коров, вышедших на проезжую часть, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай

В итоге травмы получил 50-летний пассажир легковушки. Он обратился за медицинской помощью в районную больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

Во время разбирательства выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения. По данному факту было возбуждено административное производство. При этом тест показал, что она была трезвая.

Собственник животных устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU