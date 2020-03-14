До 13 градусов тепла и мокрый снег ожидается на Алтае

14 Март 2020 2020-03-14T15:35:43+03:00

При этом ожидается усиление ветра и сильный гололед

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Алтайские синоптики передали штормовое предупреждение на все ближайшие дни – с 14 до 17 марта.

По их прогнозам в крае ночью ожидается от минус 5 до плюс 5, днем +3…+8. Местами по югу столбик термометра поднимется до отметки +13 градусов. При этом в Барнауле в темное время суток ожидается в районе нуля, а днем +4…+6.

Осложнит обстановку то, что в эти же дни высока вероятность осадков в виде дождя, ночью с мокрым снегом, сильный гололед. При этом непогода будет сопровождаться усилением ветра до 10-15 метров в секунду, а 15 марта – до 20 метров.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю рекомендуют отказаться от прогулок и поездок на дальние расстояния. Если же это невозможно, то следует быть предельно осторожными на дорогах – соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU