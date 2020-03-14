2020-03-14T10:40:53+03:00
Происшествия

В Барнауле будут судить кондуктора за присвоение денег за проезд

Ей грозит до двух лет тюрьмы
Анна СЕМИНА
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Кондуктор распечатывала билеты, с тем же номерами, которые уже продавалаКондуктор распечатывала билеты, с тем же номерами, которые уже продавалаФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле под суд пойдет кондуктор, которая похитила деньги транспортной компании, в которой работала.

Как выяснилось, в период 1 июля 2018 года по 30 октября того же года она распечатывала билеты с теми же номерами, которые ранее уже выдавала пассажирам.

- Изготовленные билеты она реализовывала, а полученные за них деньги забирала себе. Тем самым кондуктор причинила транспортной компании материальный ущерб в сумме 116432 рубля, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальная санкция, которая грозит кондуктору – лишение свободы на два года. Прокуратура Индустриального района Барнаула утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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