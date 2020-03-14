Депутат Госдумы Водолацкий впечатлен патриотическим воспитанием на Алтае

14 Март 2020 2020-03-14T08:09:19+03:00

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Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий побывал в Алтайском крае и оценил, как здесь занимаются патриотическим воспитанием молодежи. По его словам, он остался под впечатлением. Наш опыт следует передавать в другие регионы.

В выездном совещании, помимо председателя комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Виктора Водолацкого приняли участие представители общественных организаций России, Московской области и непосредственно Алтайского края, как принимающей стороны. На местах члены комиссии изучают практики по патриотическому воспитанию. Наиболее выдающиеся результаты лично передают президенту страны. Так в нашем крае Водолацкого в частности приятно удивило число ВПК и ВСК. Таковых набралось 1145, пишет ИА «Толк».

- Я бывал в других регионах, например, в Рязанской, Свердловской областях. Максимум там работает 400-500 таких клубов. А у вас 1145. Это значит, что работа в крае ведется четкая, внятная и понятная, – заявил депутат Госдумы.

Также ему понравилась идея квестов, в основе которых лежат истории, связанные с подвигами солдат и историей родного края.

- Это очень здорово. Детям и молодым ребятам это интересно. Вашу практику теперь надо переложить на другие субъекты, на федеральный центр. Это познавательно и самое главное, я понимаю, что мы сегодня через такие программы, в том числе которые работают в Алтайском крае, воспитываем будущее России. И будущее России в надежных руках, – говорит Водолацкий.

Помимо этого еще один положительный пример – работа Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

- Фонд работает очень здорово. Поддерживает многие инициативы. Он имеет федеральное значение. Надо делать так, чтобы он работал во всех субъектах страны, а не только в Алтайском крае. Вы не должны его приватизировать, он нужен всем. У вас в крае у первых появилась аллея памяти 6-й роты. Я для себя решил, чтобы в каждом городе, где более 50 тысяч населения, были такие аллеи памяти, – заявил Виктор Водолацкий.

ИСТОЧНИК KP.RU