Бронетанковую технику привезут в Барнаул

14 Март 2020 2020-03-14T06:13:26+03:00

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В преддверии Дня Победы в Барнауле пройдут показательные выступления бронетанковой техники воинской части 63753 из Топчихи. Они состоятся 8 мая.

В выступлениях примут участие Т-62, Т-72, Т-80 и БМП, подразделений противопожарной службы.

- Будет организована выставка военной техники и вооружения, образцов летней, зимней военной формы и экипировки военнослужащих на фоне горной, степной, таежной и арктической местностей, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Мероприятие состоится на правом берегу Оби. Начало в 12 часов. Основные же праздничные мероприятия пройдут, конечно же, 9 мая. Начнутся они с возложения цветов на Мемориале Славы (9.00). Сразу после этого в 9.30 на перроне ж/д вокзала покажут историческую театрализованную реконструкцию «Поезд Победы».

- Цель акции показать значение Барнаула, как тылового города, принявшего на свою территорию эвакуированные предприятия и развернувшего в кратчайшие сроки производство вооружения, техники, обмундирования. На территории города и Алтайского края были развернуты 16 госпиталей, нашли приют дети из блокадного Ленинграда. Все это стало возможным благодаря работникам Западно-Сибирской железной дороги. А 9 мая 1945 года перрон вокзала стал местом встречи победителей, возвращавшихся с фронтов, - говорит Валерий Паршков, председатель комитета по культуре Барнаула.

После завершения постановки зрителей (ветеранов) организованно доставят на автобуса на площадь Советов, где они смогут посмотреть парад войск и колонну «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU