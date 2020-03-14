Пьяный мужчина ради денег избил труженицу тыла

14 Март 2020 2020-03-14T06:55:05+03:00

Ему удалось похитить у нее всего полторы тысячи рублей

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32-летний житель Горно-Алтайска пойдет под суд за разбойное нападение на труженицу тыла.

Инцидент произошел в ночь на 14 января этого года. Пьяный житель республиканской столицы решил наведаться к 86-летней пенсионерке, которой накануне за символическую платы помогал сбросить снег с крыши дома, чтобы взять у нее деньги для продолжения банкета. Он прекрасно знал, что женщина живет одна и отпор ему никто не даст.

- Он пришел к дому потерпевшей, выставил окно на веранде, залез в помещение, а затем прошел в дом через незапертую дверь и напал на пенсионерку, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Мужчина сначала с силой ударил хозяйку дома по лицу, отчего та упала, после он сел на нее, еще раз ударил кулаком и начал душить, требуя деньги. Истязания и избиение продолжались некоторое время, и когда женщина сдалась, незваный гость открыто похитил у нее деньги – 1550 рублей. После чего сбежал, чтобы купить еще алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Следователям удалось добиться полного возмещения ущерба, причиненного злоумышленником. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU