2020-03-14T05:14:13+03:00
Общество

На Алтае досрочно отозвали лицензию на золотодобычу в границах нацпарка «Тогул»

Проверка показала, что месторождение не разрабатывался
Анна СЕМИНА
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Добыча золота еще в одном месторождении на Алтае - на реке Ануй (фото: Алексей Грибков)Добыча золота еще в одном месторождении на Алтае - на реке Ануй (фото: Алексей Грибков)
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Федеральное агентство по недропользованию приняло решение о досрочном отзыве лицензии на право добычи золота на территории национального парка «Тогул».

Соответствующий приказ был издан 17 февраля 2020 года. Согласно этому документу, свое действие прекращает лицензия, выданная ООО «Корсан Групп», сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

- Добыча полезных ископаемых в границах особо охраняемой природной территории недопустима. Вопрос наличия лицензии на добычу золота в планируемых границах нацпарка «Тогул» неоднократно поднимался на рабочей группе по созданию первой в регионе ООПТ федерального значения, - говорят в ведомстве.

Раннее специалисты минприроды вместе с экспертами рабочей группы провели внеплановую проверку деятельности компании и выяснилось, что участок, на которое она получала разрешение даже не разрабатывался. Это, собственно, и подтолкнуло к отзыву.

Теперь компания «Корсан Групп» должна ликвидировать и законсервировать предприятие по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения (в случае наличия).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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