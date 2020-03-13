2020-03-13T17:37:55+03:00
Происшествия

В Барнауле при пожаре в четырехэтажке эвакуировали 30 человек

В огне повреждены балкон, комната на втором этаже, и балкон на третьем этаже
БОРЗОВ Денис
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Спасателям удалось потушить пожар в четырехэтажкеСпасателям удалось потушить пожар в четырехэтажкеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Днем в пятницу, 13 марта, случился пожар в краевой столице. Когда пожарные прибыли на место, горел балкон на 2 этаже и была угроза распространения огня на вышестоящие квартиры.

«30 человек, в том числе 5 детей были эвакуированы в сопровождении звеньев ГДЗС по лестничным маршам. Сложность заключалась в большой горючей нагрузке, т.к. здание многоквартирное с общим коридором и много жителей в время обнаружения пожара находились в квартирах», - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Иван Баранов

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар удалось потушить за полчаса. Специалисты предполагают, что причиной стала неосторожность при курении.

В тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи и электрики. В результате пожара огнем повреждены балкон и комната на втором этаже, и балкон на третьем этаже.

К слову, в регионе почти каждый день случаются возгорания из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. Спасатели настоятельно рекомендуют быть бдительнее и помнить, что любая неосторожность при обращении с огнём может стать причиной трагедии и гибели людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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