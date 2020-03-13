В Алтайском крае закрыли одну из ледовых переправ

13 Март 2020 2020-03-13T13:48:33+03:00

Теперь в регионе функционируют только три «зимних перехода»

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Алтайские специалисты госинспекции по маломерным судам проверили ледовую переправу в Быстроистокском районе и измерили толщину льда. Инспекция показала, что передвигаться по ней небезопасно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, переправу через Обь решили закрыть. Инспекторы пояснили, что она не соответствует нормам и требованиям безопасности из-за уменьшения грузоподъемности.

В итоге в крае осталось всего три «зимних перехода». На сегодняшний день на территории региона они работают: в Бийском районе (село Шульгинка - поселок Амурский, пять тонн); в Шелаболихинском районе (село Шелаболиха - село Иня, три тонны); в Каменском районе (Камень-на-Оби - Островная, 14 тонн).

«Выход на лед безопасен только на ледовых переправах, прошедших техническое освидетельствование в ГИМС МЧС России. Жителей призывают быть внимательнее при переправе по льду, неукоснительно соблюдать все требования безопасности и не допускать превышения установленной грузоподъемности», - советуют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU