Житель Алтайского края выпил со случайным знакомым и едва не лишился ценностей

13 Март 2020 2020-03-13T13:13:15+03:00

Вор украл мобильный телефон и деньги, которые лежали на столе Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

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Житель Алтайского края неудачно выпил и потерял телефон и деньги. Но сотрудники краевого Линейного управления МВД задержали на месте преступления вора, который и совершил кражу.

Как сообщили в пресс-службе ЛУ МВД по Алтайскому краю, в здании железнодорожного вокзала неоднократно судимый мужчина встретился со своей жертвой и предложил вместе выпить в ожидании поезда. После пьянки потерпевший уснул. Вор воспользовался ситуацией и украл мобильный телефон и деньги, которые лежали на столе.

Однако когда преступник решил уходить, находившиеся на маршруте патрулирования транспортные полицейские обратили внимание на шатающуюся походку посетителя кафе и задержали его. Во время разбирательства потерпевший обнаружил пропажу личных вещей и сообщил об этом стражам порядка.

«В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу). Максимальное наказание, установленное за совершение этого деяния, составляет пять лет лишения свободы», - сообщили правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU