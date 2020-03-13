Барнаулец украл машину и целый год продавал ее по запчастям

13 Март 2020 2020-03-13T14:33:33+03:00

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В Барнауле вынесли приговор мужчине, который украл чужую машину и в течение года разбирал ее и продавал по частям. Горожанин получил реальный срок.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Фомина, летом 2018 года мужчина прогуливался в Барнауле, увидел по пути ВАЗ, и решил его украсть. Злоумышленник открыл двери автомобиля, вырвал провода из замка зажигания, соединил их, завел машину и скрылся с места преступления.

Мужчина пригнал автомобиль в свой гараж, где разобрал и стал продавать запчасти. Спустя год сотрудники полиции нашли его, но на тот момент от автомобиля остался лишь кузов. Его изъяли и вернули владельцу.

Злоумышленника признали виновным в краже с причинением значительного ущерба и назначили осудили на 1 год 6 месяцев и 21 день лишения свободы в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU