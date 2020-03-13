В Барнауле появится современный ЗАГС европейского уровня

13 Март 2020 2020-03-13T14:05:14+03:00

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В Индустриальном районе Барнаула скоро может открыться ЗАГС европейского уровня. Его разместят в заброшенном здании бывшего кинотеатра «Искра». ЗАГС такого формата может стать настоящим современным залом бракосочетаний с учётом его территориального удобства и современного формата.

«Непростая работа по проектированию нашего мультифункционального центра на базе бывшего кинотеатра «Искра» продолжается. Появились первые резиденты. И это радует. Как и предполагалось нами, этот центр должен стать именно социально направленным и всенародным центром притяжения жителей района», - рассказывает барнаульский архитектор Александр Деринг.

По словам застройщика, новый ЗАГС будет состоять из холла-гостиной, банкетного зала, зала торжеств, комнат невесты и жениха, кабинетов сотрудников и архива, его разместят по адресу 50 лет СССР, 51а.

Таких мест для торжественных регистраций брака в районе пока нет, хотя свадеб именно здесь проходит больше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU