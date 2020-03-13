Барнаульцы жалуются на огромную очередь в поликлинике

13 Март 2020 2020-03-13T11:58:06+03:00

По словам жителей города, в других медучреждениях та же ситуация

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Жители краевой столицы были крайне изумлены, когда увидели огромные очереди в поликлинике № 2 детской городской больницы № 1.

Информация об этом появилась в соцсетях в паблике Barnaul22.

«Оптимизация или дурдом? Огромные очереди на анализы, коронавирус ищут?», - прокомментировал «толкучку» автор поста-барнаулец Данил Востриков.

«Специалисты» в комментариях сразу же выдвинули версии, что родители с детьми планируют как можно быстрее сдать анализы для поступления в детский сад.

При этом отмечается, что в других медучреждениях также «все забито».

Однако у поликлиники нашлись и защитники.

«Здесь быстро сдаются анализы, просто некоторым родителям с талонами на 8.30, 8.50 не надо с 7 утра пороги оббивать. Во второй нет больших проблем с узкими специалистами и анализами. Да, к педиатру сдвигается время приема, на 30-40 минут, но это те самые «нулевые» которым «вот прям щас» резко понадобилось, ещё сто раз зайдут переспросят, а если не принять - руки в ноги и бегом в министерство жалобы строчить, - отметила жительница Барнаула Инна Казанцева.

Тем не менее, ситуация сложилась не лучшим образом и вряд ли более 30 человек зашли именно с «нулевыми» талонами.

ИСТОЧНИК KP.RU