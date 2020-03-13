В Барнауле состоится концерт музыканта Евгения Зулина

13 Март 2020 2020-03-13T11:08:01+03:00

На концерте будут переплетены музыка и живопись

Изменить размер текста: A A

14 марта в 17.30 на сцене АГУ (ул. Димитрова,66) пройдет концерт в исполнении лауреата международных конкурсов Евгения Зулина с программой "Шаман".

Музыка и живопись будут переплетены на этом концерте. В исполнении Евгения Зулина прозвучат произведения величайших композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Франсиско Тарреги, Исаака Альбениса, Фредерико Морено-Торроба, Эйтора Вилла-Лобоса, Лео Брауэра, Виктора Козлова и Петра Панина. На экране в это время разольется палитра цветов в картинах и старых мастеров, и современных кубинских, испанских, бразильских, русских художников.

Евгений Зулин с программой "Шаман" выступит в Барнауле

Пришедшие на концерт слушатели увидят картины выдающихся художников мира: Эль Греко, Амедео Модильяни, Сальвадора Дали, Михаила Врубеля, Габриэля Россетти, Хоакина Сорольи, Томаса Коула, Робера Юбера, Яна ван Эйка, Сергея Дыкова, Вика Муниса, Юрия Иванова, и других, иллюстрирующих и помогающих понять таинственный мир музыки. А также услышать музыку, созданную композиторами под впечатлением от картин этих великих художников.

0+

ИСТОЧНИК KP.RU