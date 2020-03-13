Барнаульские полицейские раскрыли кражу церковной реликвии
Полицейские нашли эксклюзивную люстру 19-го века. Она была похищена из храма преподобного Антония Киево-Печерского в городе Барнауле.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, о краже старинной латунной люстры рассказал настоятель храма. Далее в процессе следствия выяснилось, что реликвия была демонтирована и хранилась в подсобном помещении, которое расположено в подвале здания.
В итоге сотрудники полиции по подозрению в совершении хищения задержали ранее судимого 40-летнего жителя краевой столицы. Похищенное имущество мужчина продал неизвестным лицам.
- Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), - сообщают правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU