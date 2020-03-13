2020-03-13T10:11:23+03:00
Происшествия

Барнаульские полицейские раскрыли кражу церковной реликвии

Как выяснилось, старинная люстра находилась в том же здании, откуда пропала
БОРЗОВ Денис
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Похищенная люстра оказалась в подсобкеПохищенная люстра оказалась в подсобкеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Полицейские нашли эксклюзивную люстру 19-го века. Она была похищена из храма преподобного Антония Киево-Печерского в городе Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, о краже старинной латунной люстры рассказал настоятель храма. Далее в процессе следствия выяснилось, что реликвия была демонтирована и хранилась в подсобном помещении, которое расположено в подвале здания.

В итоге сотрудники полиции по подозрению в совершении хищения задержали ранее судимого 40-летнего жителя краевой столицы. Похищенное имущество мужчина продал неизвестным лицам.

- Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), - сообщают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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