2020-03-13T09:35:13+03:00
Общество

Бывшего ректора АГМУ Салдана не восстановят в должности

Экс-руководитель вуза может подать апелляцию
БОРЗОВ Денис
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Игорь Салдан может подать апелляциюИгорь Салдан может подать апелляциюФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский суд признал бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана проигравшим по делу о восстановлении в должности.

Как сообщает «Амик», несколько месяцев назад бывший руководитель университета хотел вернуться к исполнению своих обязанностей, и подал в суд, чтобы оспорить решение об увольнении.

Решение пока не окончательное, ведь Салдан может подать апелляцию. Воспользоваться своим правом он может в течение месяца после вынесения решения суда.

Игорь Салдан хотел вернуться в кресло заведующего кафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Как доказательство незаконности своего увольнения он представлял больничные листы, которые получил буквально за минуты до оглашения приказа об увольнении.

Тем не менее, суд эти доводы посчитал несостоятельными и отказал Салдану, уточнив, что истец пропустил сроки обжалования приказа об увольнении. Того же мнения придерживался и прокурор, который также находился на заседании.

Игорь Салдан перестал работать в ноябре 2019 года. Полномочия ректора АГМУ исполняет Ирина Шереметьева, они продлены до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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