2020-03-13T09:07:32+03:00
Общество

Барнаульцев просят не трогать канализационные люки

БОРЗОВ Денис
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В связи с наступлением календарной весны и предстоящим потеплением, барнаульский водоканал обращает внимание управляющих компаний и жителей города на недопустимость сброса талых вод в систему водоотведения. Вместе с весенними ручьями в канализационные колодцы и сети может попасть крупный мусор, земля, ветки, пластик, текстиль - всё это забивает трубы и ведет к разрушению самотечных коллекторов.

«Зачастую горожане самостоятельно открывают крышки канализационных люков для пропуска талых вод, полагая, что таким образом помогают городу справиться с лужами воды на проезжей части или во дворах. Но это услуга «медвежья» — сброс паводковых вод засоряет сети, приводит к подтоплению подвалов жилых строений, нарушениям гидравлического режима и созданию аварийных ситуаций. А в открытые люки, которые не видны под потоками воды, могут попасть люди и животные», — отметил директор по производству компании Дмитрий Бычков.

Кроме того, из-за несанкционированного сброса талых вод в коллекторы увеличивается расход реагентов и электроэнергии. Очистные сооружения и объекты предприятия вынуждены работать на предельной мощности.

«Росводоканал Барнаул» призывает горожан соблюдать правила пользования системами коммунальной инфраструктуры и не открывать люки для сброса паводковых вод. В случае обнаружения открытых колодцев, необходимо немедленно сообщить в информационно-справочную службу предприятия по телефону 28-29-10 и до приезда специалистов обозначить это место подручными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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