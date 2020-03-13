2020-03-13T07:47:19+03:00
Общество

В Барнауле может появиться дом художников с архитектурой Амстердама

Проект подготовила мастерская Александра Деринга
БОРЗОВ Денис
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Проект здания мастерской ДерингаПроект здания мастерской Деринга
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В историческом центре Барнаула могут реконструировать четырехэтажное здание. На ул. Пушкина, 66в появится дом в амстердамском стиле.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, здание выставлено на продажу вместе с новой разработанной концепцией. Проект разработан мастерской Александра Деринга «Классика».

Сейчас в четырехэтажке расположен офисный центр «Валентина», площадью 555 кв. м. На данный момент там работают девять организаций, есть парковка на 10 мест. Стены кирпичные, высота потолков – 3 метра, год постройки – 2005. В нем своя газовая котельная, центральное водоснабжение и электричество. Здание расположено ровно в том месте, где начинал зарождаться Барнаул.

Как здание выглядит сейчас. Фото: АПН

Как здание выглядит сейчас. Фото: АПН

Офисник продается за 20,5 млн рублей. Ремонт обойдется в 3,5 млн рублей, после этого у здания расширится потенциал: в нем предлагают обустроить ремесленные заведения, кафе, рестораны, SPA, турцентр и элитную мини-гостиницу. Другая вариация - дом для креативных профессий, где под одной крышей соберутся дизайнеры, архитекторы, художники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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