Томенко выплатит из бюджета 260 млн рублей алтайским «детям войны»

13 Март 2020 2020-03-13T05:52:28+03:00

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Виктор Томенко решил выделить жителям края, которые считаются «детьми войны» в этом году по две тысячи рублей.

Под эту категорию подходят люди, которые родились с 1928 года по сентябрь 1945 года. Сейчас таких граждан в крае почти 130 тысяч человек. По закону выплата им полагается раз в пять лет – в юбилейные даты. Об этом стало известно 12 марта на сессии АКЗС, где обсуждали «изменения» Конституции РФ.

«На федеральном уровне статус «дети войны» не нашел единого толкования. Однако многие регионы имеют свои законы, а в Алтайском крае он был принят в 2015 году. В нем прописаны меры социальной поддержки, но денежных выплат в рамках закона предусмотрено не было. Изучив практику других регионов, в том числе из Сибири, мы сформулировали список мер, которые и мы могли бы реализовать. В этом году 75 лет Великой Победы. Сегодня я направил инициативу в АКЗС, чтобы детям войны получили единовременно 2 тысячи рублей из краевого бюджета», – пояснил Виктор Томенко.

Депутаты АКЗС уже согласились с губернатором. Если они на сессии в конце марта проголосуют «за», то Томенко подпишет документ и выделит деньги, а это около 260 млн рублей. Их начнут выдавать уже с апреля.

К слову, на сегодняшний день примерно в 40 субъектах РФ выплаты детям войны согласованы. Например, это Сахалинская, Орловская, Тюменская, Магаданская области а также Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU