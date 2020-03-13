В аэропорте Барнаула таможенники изъяли странное оружие

13 Март 2020 2020-03-13T08:05:29+03:00

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В аэропорте Барнаула алтайские таможенники во время проверки нашли странное оружие, обычно не используемое русскими людьми. В багаже у мужчины, который вернулся из Таиланда, лежал металлический предмет, похожий на сурикен. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе алтайской таможне, это и был сурикен, а значит, он считается холодным оружием. Он запрещен для перевозки с 2015 года. Против нарушителя возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КОАП (несоблюдение запретов и ограничений), проводится административное расследование.

За этот год таможенники уже возбудили 11 дел об административных правонарушениях (АП) в связи с недекларированием либо недостоверным декларированием товаров, а также несоблюдением запретов и ограничений.

«Приобретая сувениры за границей, нужно помнить, что они могут оказаться в списке запрещённых к ввозу на территорию ЕАЭС товаров, а также могут быть запрещены к вывозу в стране отдыха», – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Барнаул Виталий Пеледов. «Если при пересечении таможенной границы у вас возникают вопросы, ответы на них можно найти на информационных стендах таможенного поста Аэропорт Барнаул и на официальном сайте ФТС России».

Напоминаем, на сайте в разделе «Физическим лицам» можно подробно ознакомиться с таможенными правилами перемещения товаров для физических лиц.

«Телефон доверия» Алтайской таможни: +7(3852) 242-517.

ИСТОЧНИК KP.RU