На Алтае сотрудница колледжа нелегально выдавала иностранцам патенты на работу

12 Март 2020 2020-03-12T16:44:50+03:00

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В Алтайском крае осудили сотрудницу колледжа и её подельника. Они незаконно выдавали мигрантам патенты на работу.

- Для получения патента иностранцы обязаны подтвердить знание русского языка, сдав соответствующий экзамен. Рубцовский аграрно-промышленный колледж проводит такие экзаменационные испытания. Сотрудница колледжа Лариса Шнайдер, занимая должность тестера-экзаменатора, обязана была проводить тестирование иностранцев, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Однако женщина решила пойти по легкому пути добычи денег. Вместе со своим знакомым рубцовчанином Сергеем Юдиным женщина распространила рекламу о проведении тестирования. Преступники арендовали офис, в котором принимали иностранцев, нуждающихся в получении патента. Но даже если мигрант показал неудовлетворительные знания, Лариса Шнайдер вносила в экзаменационный бланк фиктивные данные. На основании результатов экзаменов иностранцы получали патент.

За «экзамен» Шнайдер и Юдин получали 3,6 тыс. рублей: две тысячи они отдавали в кассу колледжа, а оставшееся присваивали. За время своей деятельности они успели принять не менее пяти иностранцев.

Обвиняемые признали свою вину. Экс-сотрудница колледжа получила два года условного срока, а её сообщник – полтора.

ИСТОЧНИК KP.RU