Алтайские депутаты одобрили поправки к Конституции РФ

12 Март 2020 2020-03-12T15:35:07+03:00

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Сегодня, 12 марта, депутаты Алтайского Заксобрания проголосовали за принятие поправок к Конституции России. Большинством голосов поправки прошли одобрение.

Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, голосование проходило на внеочередной сессии. Депутатам предстояло рассмотреть один вопрос - закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В сессии, кстати, приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, члены правительства и секретарь Общественной палаты РФ, член рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ Любовь Михеева.

Всего в АКЗС голосовали 62 парламентария: 56 – отдали голос «за» и шестеро «воздержались.

По словам докладчика, председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, всего в рабочую группу поступило более 400 поправок. Госдума по результатам их рассмотрения приняла закон в третьем чтении. Также закон одобрил Совет Федерации.

Напомним, 22 апреля состоится общероссийское голосование. Если народ поддержит поправки, то президент издаст указ об ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU