12 Март 2020 2020-03-12T14:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайский край возвращается тепло. После недавних ночных морозов, доходящих местами до -25, в ряде городов дневная температура поднимется до +9.

В крае потеплеет уже в последний рабочий день, а в выходные плюсовая температура закрепится. Как сообщили в Алтайском гидрометцентре, волна тепла придет в регион со стороны Казахстана. Столбик термометра начнет «ползти» вверх уже в пятницу, 13 марта. При этом ясное небо порадует жителей края как уходящей полной луной, так и безветренной погодой.

14 марта в Барнауле ожидается 0…+2 градуса, в Бийске +1 градус. 15 марта в краевой столице температура поднимется до +2…+4 градусов, а в наукограде до +1…+3. Южные районы Алтайского края оказались еще теплее. Температура поднимется до +9 градусов.

При этом 15 марта ожидается усиление ветра, он придет с юго-запада и достигнет 10-12 метров в секунду. Местами порывы до 16 метров в секунду, но это в предгорье.

ИСТОЧНИК KP.RU