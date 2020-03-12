2020-03-12T14:01:17+03:00
Общество

В Алтайский край возвращается тепло

На выходных в регионе потеплеет до +9 градусов
БОРЗОВ Денис
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Зима на Алтае. Фото: Алтайский гидрометцентрЗима на Алтае. Фото: Алтайский гидрометцентр
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В Алтайский край возвращается тепло. После недавних ночных морозов, доходящих местами до -25, в ряде городов дневная температура поднимется до +9.

В крае потеплеет уже в последний рабочий день, а в выходные плюсовая температура закрепится. Как сообщили в Алтайском гидрометцентре, волна тепла придет в регион со стороны Казахстана. Столбик термометра начнет «ползти» вверх уже в пятницу, 13 марта. При этом ясное небо порадует жителей края как уходящей полной луной, так и безветренной погодой.

14 марта в Барнауле ожидается 0…+2 градуса, в Бийске +1 градус. 15 марта в краевой столице температура поднимется до +2…+4 градусов, а в наукограде до +1…+3. Южные районы Алтайского края оказались еще теплее. Температура поднимется до +9 градусов.

При этом 15 марта ожидается усиление ветра, он придет с юго-запада и достигнет 10-12 метров в секунду. Местами порывы до 16 метров в секунду, но это в предгорье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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