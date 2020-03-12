2020-03-12T11:44:26+03:00
Общество

Барнаульцам перестанут выписывать штрафы за нарушение красных линий

Проверки земельного контроля пока приостановлены
БОРЗОВ Денис
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Встречу провел заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей ДёминВстречу провел заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей ДёминФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Оставить в покое частные сектор решили на круглом столе, который состоялся 11 марта. Встречу провел заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин.

Проблемы начались еще в сентябре прошлого года. Тогда после принятия проекта планировки улично-дорожной сети города местные жители стали жаловаться на административные штрафы за нарушение границ красных линий.

В большинстве случаев речь идет о старой частной застройке в историческом центре. Многие здания строились еще в советский период и оформление проходило по требованиям того времени.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, одно из возможных решений озвучил председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов. К примеру, на территориях общего пользования могут быть размещены элементы благоустройства, которые зачастую выходят за пределы земельных участков жителей: декоративные заборы, цветники, палисадники и другое, за исключением объектов капитального и некапитального строительства.

Стелла Штань выдвинула идею разработать критерии для определения объектов, на которые может быть получено разрешение, и включить их в правила благоустройства города Барнаула. Предложение поддержали участники заседания. По их словам, глава города Вячеслав Франк поручил разбираться в каждом случае подробно и давать людям возможность решить проблему самостоятельно. Так что на какое-то время проверки будут приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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