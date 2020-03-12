2020-03-12T11:28:22+03:00
Общество

Алтайским охотинспекторам вручили новые снегоходы

На транспорт было выделено 20 млн рублей
БОРЗОВ Денис
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Всего закуплен 31 снегоходВсего закуплен 31 снегоходФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В 2020 году охотинспекторам обновляют транспорт. На это из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей. Уже закуплен 31 снегоход.

«С начала 2017 года, объявленного президентом страны годом экологии, по сегодняшний день автопарк природоохранной службы пополнился 73 новыми транспортными единицами: УАЗы, снегоходы, прицепы. На эти цели из краевого бюджета направлено свыше 48 миллионов рублей. Теперь можем уверенно говорить, что краевое правительство провело полное техническое переоснащение службы государственного охотничьего надзора и частично инспекторского состава в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях», - подчеркнул заместитель губернатора региона Александр Лукьянов.

На этом транспорте инспекторы должны следить за 15,5 миллионами гектаров охотничьих угодий. Каждый сотрудник наблюдает за 500 тысячами гектаров.

«Хорошее технологическое оснащение службы способствует стабильно высоким результатам работы. На протяжении ряда лет регион занимает лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа, наиболее эффективно осуществляющих государственный охотничий надзор. В последние 10 лет фиксируется стабильное состояние и даже рост популяций охотничьих животных», - сообщается в пресс-службе правительства региона.

Если инспектор быстро доберется до места событий, он может пресечь преступления, привлечь нарушителей к ответственности. Печальная статистика – каждый год служба выявляет больше 1000 правонарушений в области охоты, около 50 уголовных преступлений, изымает не менее 100 единиц орудий незаконной охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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