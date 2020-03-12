2020-03-12T10:57:41+03:00
Общество

Более 300 тысяч пенсионеров обучились «Азбуке интернета»

Это благотворительный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда
БОРЗОВ Денис
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Азбука интернетаАзбука интернетаФото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» за пять лет. С момента старта программы в сентябре 2014 года и до конца 2019 года участниками курсов по обучению пользователей старшего поколения работе на компьютере и в интернете стали 305 380 человек.

Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения ПФР, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации. Так, в 2019 году в отделениях ПФР на всей территории России прошли обучение 47 тысяч человек; на курсах, организованных Министерством социального обеспечения Нижегородской области, — 4 570 человек; в собственных офисах «Ростелекома» или на внешних площадках при поддержке компании — 2 834 человека.

Азбука интернета Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Азбука интернетаФото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе по обучению пенсионеров могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает обучение максимально доступным для всех заинтересованных лиц, однако затрудняет получение точных данных о количестве пользователей, прошедших обучение.

Новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте www.azbukainterneta.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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